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Бывшие полицейские получили срок за пытки подозреваемых в краже россиян

В Оренбурге бывшие полицейские получили срок за пытки и были отпущены в зале суда

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Оренбурге трое бывших полицейских были отпущены из зала суда после того, как получили от четырех до четырех с половиной лет колонии за пытки подозреваемых в краже россиян. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает Orengrad.

Как установил суд, в 2010 году сотрудники задержали двух женщин и одного мужчину, заподозренных в преступлении. В оперативно-разыскной части сотрудники сильно избили своих жертв и добились от них явки с повинной. В ходе дальнейшего разбирательства была установлена непричастность подвергшихся пыткам людей к краже. На протяжении нескольких лет потерпевшие пытались добиться наказания для своих обидчиков, это удалось сделать лишь в 2020 году при помощи правозащитников. Выяснилось, что двое из троих сотрудников,оказавшихся на скамье подсудимых, ранее уже были осуждены за вымогательство и причинение смерти по неосторожности.

Суд признал мужчин виновными и назначил им от четырех до четырех с половиной лет колонии. Несмотря на приговор суда, всех троих отпустили из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

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Владимир Седов
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