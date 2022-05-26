Стало известно о состоянии раненной при обстреле приграничного села россиянки

Губернатор Гладков: раненная при обстреле Журавлевки женщина находится в тяжелом состоянии

Россиянка, которая пострадала при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Как ранее сообщал Гладков, на территории Журавлевки весь день продолжаются обстрелы со стороны Украины, в результате пострадала россиянка.

«Женщину даже не могли транспортировать до больницы, потому что в крайне тяжелом состоянии находится. Надеюсь, что наши врачи сделают все необходимое, чтобы спасти ее жизнь», — сказал губернатор.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Подобный режим также продлен властями Курской и Брянской областей. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.