Режиссер «Локи» отреагировала на критику по поводу темы ЛГБТ в сериале

Режиссер «Локи» Херрон заявила, что гордится освещением темы ЛГБТ в сериале

Режиссер «Локи» Кейт Херрон отреагировала на критику по поводу темы ЛГБТ в сериале. Интервью с ней опубликовало издание Variety.

В прошлом году шоураннер «Доктора Кто» Расселл Ти Дэвис заявил, что признание бисексуальности Локи — малодушный шаг со стороны компании Disney. По его мнению, кинематограф должен рассказывать более масштабные истории об ЛГБТ-персонажах. «Локи один раз упоминает, что он бисексуал, и все говорят: "Боже мой, это пансексуальное шоу". Это всего лишь одно слово», — возмутился кинематографист, который является открытым геем.

В ответ Херрон отметила, что она не против создавать более масштабные истории, но при этом она гордится освещением темы ЛГБТ в проекте «Локи». Я думаю, что у него (Ти Дэвиса — прим. «Ленты.ру») есть право на свое мнение, и я очень горжусь тем, что мы сделали в шоу. Рассел — мой герой, но, как я уже сказала, я надеюсь, что мы хотя бы приоткрыли дверь, и что историй будет больше», — сказала Херрон.

Летом 2021 года в Marvel подтвердили слухи о бисексуальности персонажа Локи из одноименного сериала. Тогда Херрон подчеркнула, что ей было важно показать, что этот герой относится к ЛГБТ-сообществу.