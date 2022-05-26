Группа ДДТ опровергла сообщение о прекращении концертной деятельности в России

Российская рок-группа ДДТ опровергла информацию о прекращении концертной деятельности в России. Об этом заявили представители музыкального коллектива в своем сообществе во «ВКонтакте».

В социальной сети отметили, что слова солиста группы Юрия Шевчука, которые он произнес в программе «Гостинный двор», вырваны из контекста и не имеют отношения к реальности. «Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!» — написали представители музыкального коллектива.

Информацию о прекращении концертов ДДТ в России также опроверг администратор рок-группы в разговоре с РИА Новости: «Это глупость. Мы проводим концерты в России по мере возможности».

Ранее солист и лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в программе «Гостинный двор» заявил о прекращении концертной деятельности группы в России. «В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!» — отметил он.

19 мая, в четверг, на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время выступления он раскритиковал специальную военную операцию на Украине и дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

