Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Группа ДДТ опровергла сообщение о прекращении концертной деятельности

Группа ДДТ опровергла сообщение о прекращении концертной деятельности в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская рок-группа ДДТ опровергла информацию о прекращении концертной деятельности в России. Об этом заявили представители музыкального коллектива в своем сообществе во «ВКонтакте».

В социальной сети отметили, что слова солиста группы Юрия Шевчука, которые он произнес в программе «Гостинный двор», вырваны из контекста и не имеют отношения к реальности. «Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!» — написали представители музыкального коллектива.

Информацию о прекращении концертов ДДТ в России также опроверг администратор рок-группы в разговоре с РИА Новости: «Это глупость. Мы проводим концерты в России по мере возможности».

Ранее солист и лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в программе «Гостинный двор» заявил о прекращении концертной деятельности группы в России. «В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!» — отметил он.

19 мая, в четверг, на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время выступления он раскритиковал специальную военную операцию на Украине и дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
На «Азовстали» нашли спрятавшихся украинских военных
Первый армянский спутник вывели на орбиту
Минобороны заявило об уничтожении двух советских беспилотников ВСУ
Российские войска уничтожили радиолокатор комплекса С-300 на Украине
Новак спрогнозировал объем снижения добычи нефти в России
Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»
В Москве невесту нашли мертвой в день знакомства ее семьи с отцом жениха
Минобороны заявило об уничтожении доставлявшего боеприпасы ВСУ самолета
Анонсирован крупный музыкальный фестиваль в Москве и Петербурге
Назван срок полной зачистки «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.