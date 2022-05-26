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В Молдавии заявили о планах бывшего президента покинуть страну

Прокурор заявил о доказательствах, что экс-президент Молдавии Додон хотел покинуть страну

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Прокурор Молдавии Петр Ярмалюк заявил о наличии доказательств, что обвиняемый в коррупции и госизмене бывший президент страны Игорь Додон намеревался покинуть пределы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не просто декларации, были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж», — пояснил прокурор.

Ярмалюк добавил, что у экс-президента также были обнаружены денежные средства в иностранной валюте в крупном объеме.

Ранее Додон назвал возбужденное в отношении него дело сфабрикованным. Кроме того, он подчеркнул, что у него имеются доказательства невиновности.

Антикоррупционная прокуратура 24 мая задержала Додона на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера страны прошли обыски и следственные мероприятия. Экс-глава государства обвинения не признает.

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Варвара Кошечкина
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