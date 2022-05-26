Прокуратура обжалует решение суда о домашнем аресте Додона

Прокуратура оспорит решение суда о домашнем аресте экс-президента Молдавии Додона

Прокуратура Молдавии оспорит решение суда о домашнем аресте экс-президента республики Игоря Додона. Об этом заявил прокурор Петр Ярмалюк, передает РИА Новости.

«Суд частично удовлетворил запрос прокуратуры, мы намерены обжаловать это решение», — заявил прокурор.

26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток.

Ранее экс-президента на 72 часа задержала антикоррупционная прокуратура. Додона подозревают в коррупции и государственной измене. В доме политика прошли обыски.

19 мая стало известно, что Генеральная прокуратура Молдавии завела уголовное дело в отношении экс-президента страны. Поводом стали видеозаписи, обнародованные летом 2020 года. На кадрах запечатлена встреча Игоря Додона с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. В ходе беседы последний передает экс-президенту пакет, в котором, предположительно, находится крупная сумма денег.

В свою очередь, Игорь Додон считает дело сфабрикованным по заказу действующего главы государства Майи Санду. Он отметил, что его уголовным делом занимаются 53 прокурора, такое происходит впервые в истории Молдавии.

