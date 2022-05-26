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В Госдуме назвали причину нежелания стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений

Депутат Госдумы Белик заявил, что страны НАТО пытаются избежать конфронтации с Россией

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Воздерживаясь от поставок на Украину ряда вооружений, страны НАТО пытаются балансировать между военной помощью Киеву и отсутствием прямой конфронтации с Россией. Такую причину назвал член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, о том, чтобы избежать конфронтации с Россией, в альянсе говорили неоднократно. Поэтому члены НАТО внимательно следят за ситуацией и справедливо задумываются о том, что поставки ряда вооружений могут спровоцировать российскую сторону на серьезные ответные действия, добавил депутат.

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Одно дело — использовать Украину как плацдарм для борьбы с Россией, другое — самим вступать в конфронтацию, заключил Белик.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил власти ФРГ в том, что они замедляют процесс одобрения поставок вооружений Киеву. По его утверждению, самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard может состояться лишь в конце июля, еще 15 — в конце августа.

Кроме того, Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности в связи с задержками с передачей Украине тяжелого вооружения.

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Сергей Истомин
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В Госдуме назвали причину нежелания стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
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