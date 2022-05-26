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Россиянин пойдет под суд за убийство ради мотоцикла

В Забайкальском крае россиянин зарезал 40-летнего мужчину и угнал его мотоцикл

Фото: СК РФ по Забайкальскому краю

В Забайкальском крае 21-летний россиянин пойдет под суд за убийство 40-летнего мужчины. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 марта подрабатывавший на животноводческой стоянке в Могойтуйском районе россиянин, будучи пьяным, затеял ссору со своей жертвой, которая закончилась дракой. Молодой человек выхватил нож и зарезал оппонента, а после угнал его мотоцикл. Но далеко не уехал — в трех километрах от стоянки мотоцикл перевернулся и заглох.

Жертва преступления скончалась на месте, обвиняемый был задержан через несколько часов. В отношении него завели дело по статье 105 («Убийство») УК РФ и 166 («Неправомерное завладение иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

11 сентября сообщалось, что подсобный рабочий пойдет по суд за убийство семьи и кражу 35 миллионов рублей в поселке Кудьма.

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Владимир Седов
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