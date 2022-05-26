США предпочли лосось золоту

США ограничили добычу золота на Аляске ради сохранения промысла лосося

Администрация президента США Джо Байдена ограничила добычу золота возле Бристольского залива на Аляске, приняв план борьбы с загрязнением воздуха в рамках новой климатической стратегии. Дальнейшая разработка месторождения и утилизация отходов могут повредить местному лососевому промыслу, сообщает Bloomberg.

Решение агентства по защите окружающей среды США об ограничении золотобычи нанесет ущерб интересам компании Northern Dynasty Minerals, которая многие годы лоббировала разработку шахт на юго-западе Аляски. Правительство предпочло прислушаться к экологическим активистам и сохранить рыбный промысел на территории залива. «20 лет ученые говорили, что разработка месторождения Галька нанесет необратимый ущерб экосистеме, благодаря которой тут с незапамятных времен существует рыболовство», — заявил представитель агентства Кейси Сикскиллер. Инвесторы Northern Dynasty Minerals подали в суд на компанию — по их словам, руководство корпорации ввело их в заблуждение относительно размеров шахты.

Запрет на разработку шахт около Бристольского залива принят при Бараке Обаме, однако позже администрация Дональда Трампа его отменила.

Ранее ученые сообщили, что загрязнение воздуха и выбросы химических веществ являются причиной примерно девяти миллионов смертей в год — плохая экология становится причиной каждой шестой смерти в мире. По подсчетам ученых, с 2015 по 2019 год глобальная смертность из-за ухудшения экологии увеличилась на 7 процентов, а экономические потери оцениваются в 4,6 триллиона долларов в год. При этом уровень загрязнения воздуха в мире после начала пандемии COVID-19 не только не улучшился, но и заметно ухудшился: число смертей от загрязнения воздуха выросло до 6,7 миллиона.

