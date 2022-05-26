Собянин раскрыл меню обновленного «Макдоналдса» в России

Мэр Москвы Собянин заявил о сохранении привычного меню в обновленном «Макдоналдсе»

В ресторанах сети быстрого питания «Макдоналдс», которые начнут работать в России под новым брендом, сохранится привычное меню. Такую информацию в четверг, 26 мая, раскрыл мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

По словам градоначальника, новый владелец сохранит коллектив, существующую сеть точек быстрого питания и меню, а власти города поддержат возобновление работы ресторанов. «Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом», — отметил Собянин.

Он также напомнил, что большая часть использующихся в сети продуктов — порядка 95-98 процентов —производилась в России по отечественным технологиям.

Ранее в мае о судьбе блюд из меню «Макдоналдса» после того, как сеть начнет работать под новым брендом, рассказали в Минпромторге. Там не исключили, что рецептура может быть сохранена.

В середине мая «Макдоналдс» объявил об окончательном уходе из России. 19 мая стало известно, что компания нашла покупателя на свой российский бизнес. Им оказался предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Указывалось, что для завершения сделки необходимо разрешение контролирующих органов, при этом сумма продажи не называлась.

