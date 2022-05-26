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Спорт

Пловчиха-чемпионка бросила спорт ради карьеры в порно

Японская пловчиха Мику Кодзима бросила спорт ради карьеры в порно

Фото: Naoki Nishimura / Glovallookpress.com

Японская пловчиха Мику Кодзима бросила спорт ради карьеры в порно. Ее слова приводит Corriere dello Sport.

Спортсменка заявила, что изначально порнографические фильмы вызывали у нее негативные ощущение, однако спустя некоторое время они показались ей интересными. «Тогда я решила попробовать и нашла себя здесь. Тут не нужно никого побеждать, потому что здесь нет соперников», — подчеркнула она. Спортсменка рассказала, что идея сняться в порно у нее появилась после эротической публикации в соцсетях.

В активе Кодзимы две бронзовые медали юношеской Олимпиады и две победы на юниорских чемпионатах мира. Первый фильм с участием пловчихи появился в Сети в феврале 2021 года.

В июне 2020 года австралийская гонщица Рене Грейси заявила, что бросила спорт ради съемок в порно. Она призналась, что участие в автогонках приносило ей слишком скромный доход. Однако через месяц гонщица захотела вернуться в автоспорт ради создания собственной команды.

Андрей Стрельцов
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