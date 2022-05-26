Оценен объем выбрасываемого человеком мусора

Глава РЭО Буцаев: человек выбрасывает 450-470 килограммов мусора

За последние 20 лет люди стали выбрасывать в два раза больше мусора. Объем отходов от каждого человека оценил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО), курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема». Его слова передает передает «360».

Буцаев сообщил, что 20 лет назад каждый гражданин оставлял после себя 200 килограммов мусора. Однако сейчас этот показатель находится на уровне 450-470 килограммов, причем 30 килограммов отходов прибавились за последние два года. Кроме того, в составе коммунальных отходов преобладают высокотехнологичные виды, которые почти не разлагаются в естественной среде.

Генеральный директор РЭО напомнил, что в среднем пластиковая бутылка разлагается 400 лет, а стекло не разлагается совсем, однако его можно перерабатывать в бутылки или стекловату для строительства. При этом бумага может перерабатываться более 20 раз, а на последнем этапе из нее можно изготовить контейнер для яиц.

Буцаев добавил, что, несмотря на то, что вредный для природы и человека пластик можно переработать практически бесконечное количество раз и изготовить из него много полезных продуктов, это дорогостоящий процесс. Он призвал слушателей к экологически ответственному потреблению. «Переработка всегда дороже, чем оригинальное сырье, особенно в тех странах, которые являются владельцами такой богатой сырьевой базы. Если каждый из нас будет понимать, что может отказаться от одноразовой посуды или упаковки, он уменьшит ее образование. Каждый ваш подход к полке магазина — это должен быть выбор в пользу переработки», — подытожил глава РЭО.

Ранее в мае стало известно, что в России появится федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ТКО), которая позволит жестче контролировать мусор. Ожидается, что она сделает отрасль прозрачнее и автоматизирует учет мусора, усилит контроль состояния полигонов, сортировочных центров, а также перерабатывающих ТКО заводов.