На Украине пожаловались на нехватку формы для военных

Минобороны Украины заявило о нехватке формы для военнослужащих

Украина столкнулась с нехваткой формы для военнослужащих из-за отъезда специалистов по ее производству, пожаловалась заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ее слова приводит ТАСС.

«К сожалению, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Многие люди покинули Украину, и производители указывают на нехватку квалифицированного персонала. В частности, в нашей ситуации — швей», — заявила Маляр.

24 мая в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что Украину с начала специальной военной операции России покинули более 6,59 миллиона беженцев.

Ранее полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у Украины отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. По его словам, в украинской армии не хватает солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия.