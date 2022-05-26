Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине пожаловались на нехватку формы для военных

Минобороны Украины заявило о нехватке формы для военнослужащих

Фото: Carlos Barria / Reuters

Украина столкнулась с нехваткой формы для военнослужащих из-за отъезда специалистов по ее производству, пожаловалась заместитель министра обороны страны Анна Маляр. Ее слова приводит ТАСС.

«К сожалению, мы сталкиваемся с определенными проблемами. Многие люди покинули Украину, и производители указывают на нехватку квалифицированного персонала. В частности, в нашей ситуации — швей», — заявила Маляр.

24 мая в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что Украину с начала специальной военной операции России покинули более 6,59 миллиона беженцев.

Ранее полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что у Украины отсутствуют ресурсы для организации контрнаступления. По его словам, в украинской армии не хватает солдат, офицеров, горюче-смазочных материалов (ГСМ) для бронетехники и стрелкового оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Абрамович продал «Челси»
Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию
Разведка США закупилась спутниковыми снимками на миллиарды долларов
Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок
Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе
Медведев заявил о желании России развиваться без «военного коммунизма»
Полмиллиона билетов на юг России поступят в продажу в ближайшие дни
Медведев назвал унизительным термин «импортозамещение» и предложил замену
Урожай экзотического фрукта сократится наполовину из-за аномальной жары
Терапевт назвал самые распространенные болезни российских дачников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.