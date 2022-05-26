Окулист раскрыл способы снизить утомляемость глаз от экрана монитора

Окулист Шилова посоветовала смотреть вдаль, чтобы снизить утомляемость от монитора

Для человека старше 18 лет не существует лимита времени, которое он может проводить за экраном монитора. Такая нагрузка не изменит анатомию глаза, но, разумеется, может вызвать зрительное утомление, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. Она также поделилась с «Лентой.ру» упражнениями, которые могут помочь снизить утомляемость глаз.

Утомление мышечного аппарата глаза может вызывать неприятные ощущения: не только усталость, но и покраснение глаз, дискомфорт, ощущение инородного тела, как следствие, может снижаться острота зрения, отметила врач. Чтобы избежать этих ощущений, можно выполнять простые упражнения для глаз.

Упражнения

Внутри глаза есть мышца, которая отвечает за фокусировку на ближнем расстоянии, рассказала Шилова. Если фокус будет очень долго находиться на близком расстоянии, эта мышца будет пребывать в стойком напряжении, что и вызовет зрительное утомление. Поэтому, по словам врача, очень важно периодически ее расслаблять, переводя взгляд от монитора куда-то вдаль. Она рекомендовала отрываться от экрана таким образом каждый час.

Другие упражнения на смену фокусного расстояния можно делать один раз в день. Обязательно стоит делать довольно популярное упражнение с меткой на стекле, когда мы ставим на стекле метку, 10 секунд смотрим на нее, а потом смотрим вдаль, при чем делаем это каждым глазом по отдельности Татьяна Шилова врач-офтальмолог, доктор медицинских наук

Также Шилова рекомендовала выполнять в течение дня комплекс упражнения, который улучшает обращение глазной жидкости и расслабляет внутриглазной и наружный мышечный аппарат. «Это смена фокусного расстояния, перемещение взгляда: мы можем мысленно перед своим взором рисовать цифры от одного до девяти, можем буквы, водить вверх-вниз, вправо-влево, делать диагональные смещения взгляда, рисовать восьмерки или бесконечности», — перечислила специалист.

Очковая коррекция

Если у человека есть оптические проблемы, например дальнозоркость, близорукость, астигматизм, тогда зрительное утомление может появляться гораздо быстрее, обратила внимание врач. Особенно когда он не пользуется очками при работе за компьютером — так часто поступают близорукие люди, которые хорошо видят вблизи и без них.

«Чтобы мышца работала, как раз очки тоже нужны, поэтому мы назначаем очковую коррекцию для постоянного ношения при любом дефокусе. Если доктор назначил очки и нет какой-то дополнительной пары очков для близи, то в целом это очки и для близи, и для дали, потому что в этом случае мышца работает сбалансированно», — уточнила она.

Также если человек долго работает за компьютером, можно использовать очки с затемненными стеклами, предназначенные специально для этого. «Они меняют контрастную чувствительность в лучшую сторону, поэтому если человек длительно работает за компьютером, то в целом зрительное утомление будет меньше — это работающий механизм, но рассчитывать на какой-то чудодейственный эффект от этих очков смысла нет», — пояснила офтальмолог.

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