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Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе

Пресс-секретарь Песков назвал вакханалией осквернение российских памятников в Европе

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ситуация с осквернением российских памятников в странах Европы является вакханалией. Так подобные случаи прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«МИД работает ежедневно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российские дипломаты прикладывают максимум усилий, чтобы противостоять происходящему, а также выходят на связь с официальными властями тех стран, где происходит осквернение российских объектов культурного наследия.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил в поддержку решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Он назвал монумент советским воинам «объектом российской пропаганды».

Кроме того, в польском городе Кошалин неизвестные уничтожили памятник советским воинам-освободителям. Монумент, который располагался на муниципальном кладбище, был снесен с помощью тяжелой техники.

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Никита Абрамов
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