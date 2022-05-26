Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе

Пресс-секретарь Песков назвал вакханалией осквернение российских памятников в Европе

Ситуация с осквернением российских памятников в странах Европы является вакханалией. Так подобные случаи прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«МИД работает ежедневно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место», — сказал представитель Кремля.

По его словам, российские дипломаты прикладывают максимум усилий, чтобы противостоять происходящему, а также выходят на связь с официальными властями тех стран, где происходит осквернение российских объектов культурного наследия.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил в поддержку решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Он назвал монумент советским воинам «объектом российской пропаганды».

Кроме того, в польском городе Кошалин неизвестные уничтожили памятник советским воинам-освободителям. Монумент, который располагался на муниципальном кладбище, был снесен с помощью тяжелой техники.