Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе
Ситуация с осквернением российских памятников в странах Европы является вакханалией. Так подобные случаи прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«МИД работает ежедневно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место», — сказал представитель Кремля.
По его словам, российские дипломаты прикладывают максимум усилий, чтобы противостоять происходящему, а также выходят на связь с официальными властями тех стран, где происходит осквернение российских объектов культурного наследия.
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс выступил в поддержку решения Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. Он назвал монумент советским воинам «объектом российской пропаганды».
Кроме того, в польском городе Кошалин неизвестные уничтожили памятник советским воинам-освободителям. Монумент, который располагался на муниципальном кладбище, был снесен с помощью тяжелой техники.