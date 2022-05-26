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Среда обитания

Пелагее предрекли серьезные расходы на жилье

Подруга хоккеиста Телегина заявила, что Пелагея будет выплачивать ипотеку за дом

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Российской певице Пелагее после развода с хоккеистом Иваном Телегиным придется выплачивать ипотеку за загородный дом. Серьезные расходы артистке предрекла подруга спортсмена, сообщает сообщает KP.RU.

После раздела имущества Пелагея получила дом на Новорижском шоссе — недвижимость находится в ипотеке, хоккеист погасил 40 процентов стоимости объекта.

«Да, дом Пелагея у Вани забрала. Но теперь ей предстоят серьезные расходы — самой выплачивать ипотеку. Пелагее придется еще 60 процентов погасить. И самой содержать особняк, а тут и коммунальные услуги, и зарплата няне», — заявила знакомая Телегина.

Пелагея и Телегин официально оформили развод в Никулинском суде Москвы в декабре 2020 года. По словам знакомых спортсмена, в результате раздела имущества певица получила квартиру в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера», загородный дом и половину стоимости автомобиля Bentley Continental GT.

Нина Ташевская
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