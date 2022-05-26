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Названы способы вернуть интерес россиян к отдыху в Крыму

АТОР: привлечь больше туристов в Крым может большая определенность с ограничением полетов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Представители туриндустрии назвали способ привлечь в Крым больше туристов, несмотря на закрытие аэропортов на юге страны и дефицит поездов. Их рекомендации появились на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению специалистов, одна из главных проблем в нынешней ситуации — это неопределенность с авиаперевозками. Отмечается, что за последние месяцы Росавиация продляла режим ограничений 15 раз.

Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что вернуть интерес россиян к отдыху на полуострове может более конкретная позиция властей насчет полетов. «Если бы власти регионов и авиакомпании четко и ясно дали понять, что закрытие аэропортов Юга — это надолго, то это было бы гораздо лучше сегодняшнего "отрезания хвостов по кускам"», — пояснил он.

Кроме того, эксперты говорят о необходимости увеличения провозных мощностей на железной дороге. Несмотря на запуск дополнительных поездов, билеты на черноморские курорты раскупают через 30-40 минут после старта продаж.

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По словам специалистов железнодорожной отрасли, проблема заключается в инфраструктуре крымского направления — часть пути представлена неэлектрифицированной однопутной веткой.

Эксперты призывают всячески поощрять путешественников, которые едут в Крым на личных автомобилях — например, дарить бак бензина при предъявлении путевки. Ромашкин считает, что следует немедленно приостановить ремонтные работы на дорогах или сделать бесплатным проезд по трассе М-4 «Дон».

Ранее в мае компания «Гранд сервис экспресс» открыла продажи более 5000 дополнительных железнодорожных билетов в Крым на даты отправления с 29 мая по 10 июня. Из Москвы поезд будет отправляться в 22:30 и прибывать в Симферополь через день в 7:20. В обратную сторону поезд отправляется в 23:55 и прибывает в Москву в 11:25, также через день.

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Мария Гейн
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