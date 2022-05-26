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Появились подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье

Из дома в подмосковном Раменском были спасены 13 человек, включая двоих детей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Из дома в подмосковном Раменском, где произошел взрыв, были эвакуированы 10 человек, еще 13 человек, включая двоих детей, были спасены. О подробностях случившегося со ссылкой на собственный источник пишет РИА Новости.

Предварительно сообщалось, что в пятиэтажке на улице Гурьева взорвался газ. Telegram-канал «112», в свою очередь, сообщает, что причиной ЧП стал взрыв телевизора.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что произошел начавшийся после взрыва пожар произошел на площади 30 квадратных метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

Ранее стало известно, что в результате инцидента погиб один мужчина. Его личность пока устанавливается.

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Евгения Куликова
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