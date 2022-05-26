Российский генерал назвал главную силу Украины

Генерал Шаманов назвал главной силой Украины сохранившиеся со времен СССР военные вузы

На Украине еще со времен СССР сохранилось много военных вузов почти в каждом регионе с действующей там школой — основой возрождения армии. Главную силу страны назвал российский генерал, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой на YouTube.

«Украина имеет свои хорошие традиции. Там много хороших военных вузов еще с советских времен. Вот какую область вы не возьмете, вы везде найдете учебное заведение», — рассказал он.

Вместе с тем генерал назвал главной ошибкой расчет России, что на Украине ее будут «встречать с цветами». «Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток [спецоперации]», — подчеркнул Шаманов. России предстоит немало сделать, чтобы со временем преодолеть эту проблему, заключил он.

Ранее Шаманов заявил, что специальная военная операция отличается от войны целью сохранить жизни мирных жителей. Кроме того, генерал предположил, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации на Украине. «Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — добавил он.