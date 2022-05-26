Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский генерал назвал главную силу Украины

Генерал Шаманов назвал главной силой Украины сохранившиеся со времен СССР военные вузы
Владимир Шаманов

Владимир Шаманов. Кадр: Оксана Кравцова / YouTube

На Украине еще со времен СССР сохранилось много военных вузов почти в каждом регионе с действующей там школой — основой возрождения армии. Главную силу страны назвал российский генерал, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов в интервью журналистке Оксане Кравцовой на YouTube.

«Украина имеет свои хорошие традиции. Там много хороших военных вузов еще с советских времен. Вот какую область вы не возьмете, вы везде найдете учебное заведение», — рассказал он.

Вместе с тем генерал назвал главной ошибкой расчет России, что на Украине ее будут «встречать с цветами». «Это одна из главных ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые пять суток [спецоперации]», — подчеркнул Шаманов. России предстоит немало сделать, чтобы со временем преодолеть эту проблему, заключил он.

Ранее Шаманов заявил, что специальная военная операция отличается от войны целью сохранить жизни мирных жителей. Кроме того, генерал предположил, что освобождение Одессы должно стать следующим этапом спецоперации на Украине. «Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь, я считаю, дойдет», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Оценена вероятность суда из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдс»
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду
США, Британия и ЕС собрались расследовать военные преступления на Украине вместе
Российский генерал назвал главную силу Украины
Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры
Польша отменит бесплатный проезд для украинцев
Экс-президента Молдавии отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.