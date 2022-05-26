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В России допустили «просадку» экспорта нефти и газа из-за санкций

Вице-премьер Борисов допустил «просадку» экспорта нефти и газа из России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Отказ стран Запада от закупок российских углеводородов влияет на экспорт, так что в перспективе может случиться его «просадка». Такую возможность в ходе выступления на конференции «Промышленная политика в новых реалиях» допустил вице-премьер Юрий Борисов, передает РБК.

Борисов отметил, что правительству и компаниям предстоит большая работа по построению новых логистических цепочек. Тем не менее чиновник уверен, что запас прочности есть, а потому Россия выберется из сложностей.

По его мнению, мир не сможет обойтись без российских нефти и газа, и следует только правильно довести их до потенциальных покупателей. Объем ожидающейся «просадки», самих возможных покупателей и сроки исправления ситуации Борисов не назвал.

Ранее его коллега, вице-премьер Александр Новак, заявил, что без российских углеводородов нефтяные и газовые рынки ожидает коллапс, а рост цен на энергию примет непредсказуемый характер. Он указал, что добыча нефти в России в текущем году может упасть на восемь процентов по сравнению с уровнем прошлого года, до 480-500 миллионов тонн, но потом восстановится.

В прошлом месяце добыча нефти в России сократилась на девять процентов по сравнению с мартом, до 1,37 миллиона тонн в сутки. Падение обусловлено отказом европейских трейдеров от сделок с российской нефтью и снижением переработки внутри страны.

В настоящее время страны Евросоюза обсуждают шестой пакет санкций, в рамках которого должно быть введено полное или частичное нефтяное эмбарго. Такому решению препятствует позиция стран, зависящих от российской нефти сильнее, чем их партнеры.

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Платон Щукин
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