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Санкции против России назвали просчетом Запада

The Spectator заявил, что Западу не удалось навредить России санкциями

Фото: Pixabay

Западу не удалось навредить России санкциями, их введение не смогло привести в упадок российскую экономику, заявило издание The Spectator, назвав рестрикции просчетом европейских стран.

«Профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил 96 миллиардов долларов — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — отмечается в материале.

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В статье указывается, что профицит к концу 2022 года может достичь 250 миллиардов долларов и практически полностью покрыть замороженные после начала спецоперации на Украине активы Центробанка.

Издание пишет, что объем экспорта топлива из России не вырос, однако санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Это обеспечило приток средств. Кроме того, не стоит надеяться, что Европа полностью откажется от российского газа, полагает автор материала.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц занимает двойственную позицию в этом вопросе, поскольку ФРГ не сможет полностью заменить топливо из России, одновременно сокращая использование угля и отказываясь от атомной энергетики.

По мнению The Spectator, итоговой целью политики Берлина является восстановление торговых связей с Москвой, и Западу следует исходить из этой позиции. Поэтому президент России Владимир Путин не проигрывает экономическую войну, заключил автор статьи.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против немедленного запрета на российскую нефть, заявив, что Европейский союз (ЕС) не может ввести полный и немедленный запрет.

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Марина Совина
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