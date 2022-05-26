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Мужчина нашел крупную денежную сумму в коробке с игрой от старой приставки

The Mirror: мужчина решил поиграть в старую приставку и нашел забытую заначку

Кадр: @djlimited / TikTok

Пользователь TIkTok @djlimited рассказал о том, что решил поиграть в старую приставку PlayStation Two и нашел забытую заначку с крупной денежной суммой в коробке с одной из игр. Об этом сообщает The Mirror.

@djlimited рассказал, что для игры в старую приставку ему пришлось воспользоваться телевизором бабушки, так как только в нем есть нужные для подключения порты. «Я начал просматривать все игры, чтобы убедиться, что они на месте», — отметил он.

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Когда мужчина открыл футляр с игрой Need for Speed Underground Two, то увидел внутри стопку купюр по 20 фунтов стерлингов (1,4 тысячи рублей). В общей сложности в коробке от игры хранилось более тысячи фунтов стерлингов (70,2 тысячи рублей).

Он не помнил, чтобы клал их туда. Игрок пояснил, что, по всей видимости, в юности спрятал деньги и забыл об этом.

Опубликованное им видео стало вирусным. Оно набрало почти 160 тысяч просмотров и множество комментариев. «Кто вообще забывает о таких больших деньгах?» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что житель Германии нашел в подержанном кухонном гарнитуре, купленном на интернет-аукционе eBay, крупную денежную сумму и сдал ее полиции. Поскольку мужчина добровольно сдал деньги полиции, ему причитается три процента от находки.

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Алиса Дмитриева
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