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Блогерша показала простой способ изменить длину юбки без ножниц

Блогерша Джейд Линн показала способ сделать юбку короче с помощью булавки

Фото: @jadeleanne_xo / TikTok

Блогерша из Великобритании Джейд Линн показала простой способ, который позволит сделать длинную юбку короткой за считанные секунды без применения ножниц. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом jadeleanne_xo изменила длину летней шелковой юбки с помощью булавки, не обрезая при этом ткань. Девушка согнула вещь вдвое и подтянула подол, предварительно закрепив его булавкой в боковой части пояса. Затем британка показала альтернативный вариант, заколов лишнюю ткань с двух сторон. Таким образом юбка обрела желаемую длину и драпировки.

Упомянутый ролик набрал десятки тысяч лайков. Пользователи сети принялись высказываться в комментариях и благодарить автора. «Это что-то!», «Отличная идея! Обязательно попробую», «Спасибо тебе», «Это заставило меня встать с постели и попробовать», — писали юзеры.

Ранее в мае стилистка Эми Катрианн показала простой лайфхак, который позволит подогнать брюки по фигуре без необходимости обращаться в ателье. Для этого блогерше понадобился пистолет для маркировки одежды. С его помощью девушка закрепила лишнюю ткань в области пояса штанов, сделав это на себе.

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Полина Гераскина
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