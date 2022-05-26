Блогерша показала простой способ изменить длину юбки без ножниц
Блогерша из Великобритании Джейд Линн показала простой способ, который позволит сделать длинную юбку короткой за считанные секунды без применения ножниц. Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.
На размещенном видео юзерша с никнеймом jadeleanne_xo изменила длину летней шелковой юбки с помощью булавки, не обрезая при этом ткань. Девушка согнула вещь вдвое и подтянула подол, предварительно закрепив его булавкой в боковой части пояса. Затем британка показала альтернативный вариант, заколов лишнюю ткань с двух сторон. Таким образом юбка обрела желаемую длину и драпировки.
Упомянутый ролик набрал десятки тысяч лайков. Пользователи сети принялись высказываться в комментариях и благодарить автора. «Это что-то!», «Отличная идея! Обязательно попробую», «Спасибо тебе», «Это заставило меня встать с постели и попробовать», — писали юзеры.
Ранее в мае стилистка Эми Катрианн показала простой лайфхак, который позволит подогнать брюки по фигуре без необходимости обращаться в ателье. Для этого блогерше понадобился пистолет для маркировки одежды. С его помощью девушка закрепила лишнюю ткань в области пояса штанов, сделав это на себе.