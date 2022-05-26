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Названы лучшие умные колонки

«Яндекс Станция Мини» и SberBox Time попали в рейтинг лучших колонок Роскачества

Фото: sber devices

Специалисты Роскачества протестировали популярные умные колонки. Исследование опубликовано на сайте организации.

Эксперты проверили особенности и возможности колонок — в топ рейтинга попали «Яндекс Станция Лайт», «VK Капсула Мини», SberBox Time и HomePod mini. «Целью было проверить устройства с искусственным интеллектом на сообразительность и умение ответить на различные запросы пользователя», — отметили авторы исследования. В результате тестирования специалисты назвали «Яндекс Станцию Лайт» лидером рейтинга — устройство получило 4,6 балла.

Все проверенные гаджеты были отмечены за поддержку русского языка, устройств умного дома, звонков, музыкальных сервисов. Также специалисты назвали слабые стороны девайсов. Так, продукт от «Яндекса» не получил интеграции с социальными сетями, HomePod mini не отличается поддержкой решений для детей и не имеет функции радио.

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«Своими умениями устройства обязаны специальному сервису на основе искусственного интеллекта в виде голосового помощника. Бот умеет распознавать речь и выполнять действия согласно сценариям», — описали возможности колонок специалисты.

В конце исследования были отмечены выдающиеся особенности колонок. «Яндекс Станцию Лайт» назвали девайсом с лучшим голосовым ассистентом, SberBox Time — гаджетом с лучшей функцией управления финансами, «VK Капсула Мини» — самым презентабельным устройством, HomePod mini — адекватным аппаратом для фанатов техники Apple.

Ранее «Яндекс» назвал стоимость своей новой умной колонки. Девайс «Яндекс Станция 2» оценили в 16 990 рублей.

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Андрей Ставицкий
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