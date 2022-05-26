В Китае указали на провал системы госуправления в США

Global Times: участившиеся случаи применения оружия в США говорят о провале госуправления

Политическая система госуправления США показала свою несостоятельность, об этом свидетельствуют участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в стране, в частности недавняя стрельба в одной из школ штата Техас. На подобный провал указали авторы китайского издания Global Times.

Авторы публикации отмечают, что пока президент США Джо Байден призывает к контролю над огнестрельным оружием, обозреватели и пользователи сети жалуются на растущие случаи стрельбы в общественных местах, из-за которых «Америка стала самым опасным местом в мире».

«Люди выражают сомнение, что неудачная политическая система [США] сможет что-то изменить», — подчеркивается в статье.

По мнению профессора Китайского народного университета Дяо Дамина, рост случаев насилия говорит о разобщенности американского сообщества. Он также отмечает, что существующий двухпартийный механизм американской власти «не решил и не сможет решить эту проблему в будущем».

«В Соединенных Штатах нет политика, который предложил бы ввести запрет на огнестрельное оружие. Демократы призывают к установлению контроля над оружием, в том числе для политического шоу, чтобы получить большую поддержку избирателей», — считает заместитель директора Института американских исследований при Китайской академии общественных наук Юань Чжэн.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд (штат Техас) произошла стрельба. Это событие стало крупнейшим массовым убийством в начальной школе за десять лет. 18-летний местный житель Сальвадор Ромас выстрелил в свою бабушку, после чего отправился в соседнюю начальную школу и расстрелял учащихся. В результате трагедии погиб 21 человек.

После трагедии Байден распорядился приспустить в стране флаги до заката 28 мая.