Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 10 000 р.
Смотри матчи бесплатно
Кэмерон Норри
Завтра
12:00 (Мск)
Карен Хачанов
Ролан Гаррос (м)
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Химки
28 мая
14:00 (Мск)
СКА-Хабаровск
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Уфа
28 мая
16:00 (Мск)
Оренбург
Россия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Спорт

Тарасова отреагировала на слова фигуристки о травле со стороны тренера

Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Нугумановой о травле со стороны тренера
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына. Ее цитирует «Чемпионат.com».

«Команда у Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что ее там травили. Они внимательно относятся к ученикам», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что тренеры следят за весом фигуристов, так как сами спортсмены могут не понимать опасности и возможности получения травмы.

25 мая Нугуманова заявила, что тренерский штаб постоянно называл ее толстой. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении разведцентра ВСУ и «иностранных специалистов»
Осужденному мэру Томска Кляйну предъявили новое обвинение
Зюганов назвал циничным лишение убившего лося Рашкина полномочий депутата
Российский генерал назвал одну из главных ошибок на Украине
Собянин пообещал москвичам привычное меню в «Макдонадсе»
Появились новые подробности продажи «Челси»
Антрополог перечислила восемь правил успешного флирта
Раскрыта динамика цен на жилье в Подмосковье
Еще одна пляжная страна открылась для непривитых россиян
Первый армянский спутник вывели на орбиту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.