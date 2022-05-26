Тарасова отреагировала на слова фигуристки о травле со стороны тренера

Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Нугумановой о травле со стороны тренера

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова российской фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая рассказала об унижениях со стороны своего тренера Евгения Рукавицына. Ее цитирует «Чемпионат.com».

«Команда у Рукавицына очень хорошая. Все друг друга очень любят и хорошо относятся. Я никогда не поверю, что ее там травили. Они внимательно относятся к ученикам», — заявила Тарасова. Она подчеркнула, что тренеры следят за весом фигуристов, так как сами спортсмены могут не понимать опасности и возможности получения травмы.

25 мая Нугуманова заявила, что тренерский штаб постоянно называл ее толстой. Она подчеркнула, что у нее никогда не было проблем с весом, однако из-за травли ей приходилось постоянно худеть.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров.