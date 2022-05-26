Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака

В СКР возобновили проверку по факту смерти националиста Тесака в СИЗО №3 Челябинска

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области возобновили проверку по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает издание Baza.

16 сентября 2020 года его обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид, а также признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и своих знакомых.

После смерти Марцинкевича в СКР начали проверку, однако позже следователи не стали возбуждать дело. По официальным данным, Марцинкевич совершил самоубийство, однако его близкие не верят в эту версию, так как считают, что Тесака могли запытать до смерти, чтобы он признался в новых преступлениях. В феврале 2020 года он оформил девять явок с повинной, сознавшись в убийствах. На основании его показаний правоохранители задержали около десяти его бывших соратников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Европейские страны передали Украине штурмовики Су-25
Оценена вероятность суда из-за старых рецептов в обновленном «Макдоналдс»
Глава Приднестровья отправил правительство в отставку
Семья Элвиса Пресли осталась в восторге от фильма о певце
Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду
США, Британия и ЕС собрались расследовать военные преступления на Украине вместе
Российский генерал назвал главную силу Украины
Черные риелторы утопили в реке россиянку и сожгли ее мужа ради квартиры
Польша отменит бесплатный проезд для украинцев
Экс-президента Молдавии отправили под домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.