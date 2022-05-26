СКР возобновил проверку по факту смерти Тесака

В СКР возобновили проверку по факту смерти националиста Тесака в СИЗО №3 Челябинска

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области возобновили проверку по факту смерти Максима Марцинкевича (Тесака). Об этом сообщает издание Baza.

16 сентября 2020 года его обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид, а также признался, что дал ложные показания на допросе. По словам Тесака, он не причастен к убийству гражданина Таджикистана и уроженца Дагестана и сожалеет, что оговорил себя и своих знакомых.

После смерти Марцинкевича в СКР начали проверку, однако позже следователи не стали возбуждать дело. По официальным данным, Марцинкевич совершил самоубийство, однако его близкие не верят в эту версию, так как считают, что Тесака могли запытать до смерти, чтобы он признался в новых преступлениях. В феврале 2020 года он оформил девять явок с повинной, сознавшись в убийствах. На основании его показаний правоохранители задержали около десяти его бывших соратников.

