Тетя погибшего из-за конфликта в трамвае российского подростка рассказала о нем

Тетя погибшего в трамвае 13-летнего подростка заявила, что у него не было проблем в семье

У 13-летнего подростка, который погиб из-за удара о поручень при потасовке в трамвае Ульяновска, не было никаких проблем в семье. Об этом рассказала тетя школьника Люция Шарифзянова, сообщает «Подъем».

«Проблем у ребенка с родителями не было. Он был любимым внуком, любимым сыном. Ребенок никогда не был брошен. Любили, холили, лелеяли. На учетах нигде не состоял, ни в ПДН, нигде», — сказала россиянка.

Она назвала его обычным ребенком, добавив, что 13-летний подросток занимался футболом.

Ранее о погибшем подростке рассказал его друг. По его словам, школьник никогда первым не начал бы драку и состоял в полной семье.

О смерти 13-летнего школьника из-за потасовки в трамвае стало известно в четверг, 26 мая. Предварительно, конфликт произошел из-за того, что подросток в компании громко разговаривал и ругался матом. Его сильно толкнули, после чего он ударился о поручень и потерял сознание.

По словам очевидцев, недовольные пассажиры избивали 13-летнего школьника ногами, а после — скрылись. Пассажиры трамвая делали подростку искусственное дыхание и массаж сердца. Врачи не смогли спасти россиянина.