Тигр вытащил мужчину из повозки и растерзал его

Hindustan Times: в Уттар-Прадеше тигр выскочил из засады и убил мужчину перед его шуринами

Тигр в лесной зоне национального парка Дадва в индийском штате Уттар-Прадеш вытащил мужчину из воловьей повозки и растерзал на глазах у спутников. Об этом сообщает Hindustan Times.

30-летний житель деревни Сайпур Падхува по имени Камлеш возвращался домой на воловьей повозке вместе с двумя шуринами. Когда они проезжали железнодорожную станцию, из засады выскочил прятавшийся в лесу тигр.

Хищник напал на Камлеша и стащил его с повозки, после чего убил. Родственники мужчины подняли тревогу и попытались спасти его. В результате тигр бросил свою жертву и скрылся в лесу.

Полиция и охрана заповедника поспешили на место происшествия. Тело погибшего направили на вскрытие. Местные власти усилили патрулирование леса и порекомендовали жителям деревни быть бдительными и остерегаться тигров и других диких животных.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате нападения тигра на тростниковом поле вблизи тигрового заказника Дудхва в индийском штате Уттар-Прадеш. Пастух отправился на поле, чтобы принести фураж для скота, и не вернулся.

