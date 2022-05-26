Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Тигр вытащил мужчину из повозки и растерзал его

Hindustan Times: в Уттар-Прадеше тигр выскочил из засады и убил мужчину перед его шуринами

Фото: Laurenz Krabisch / Unsplash

Тигр в лесной зоне национального парка Дадва в индийском штате Уттар-Прадеш вытащил мужчину из воловьей повозки и растерзал на глазах у спутников. Об этом сообщает Hindustan Times.

30-летний житель деревни Сайпур Падхува по имени Камлеш возвращался домой на воловьей повозке вместе с двумя шуринами. Когда они проезжали железнодорожную станцию, из засады выскочил прятавшийся в лесу тигр.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Хищник напал на Камлеша и стащил его с повозки, после чего убил. Родственники мужчины подняли тревогу и попытались спасти его. В результате тигр бросил свою жертву и скрылся в лесу.

Полиция и охрана заповедника поспешили на место происшествия. Тело погибшего направили на вскрытие. Местные власти усилили патрулирование леса и порекомендовали жителям деревни быть бдительными и остерегаться тигров и других диких животных.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате нападения тигра на тростниковом поле вблизи тигрового заказника Дудхва в индийском штате Уттар-Прадеш. Пастух отправился на поле, чтобы принести фураж для скота, и не вернулся.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Названы идеальные джинсы для женщин с пышными формами
Продажи люксовых автомобилей в России рухнули
Четверть лесов ЮАР оказались под угрозой исчезновения
Слуцкий назвал причину вылета «Рубина» из РПЛ
Женщине выплатили более миллиона рублей из-за обидных слов коллеги
Названы способы вернуть интерес россиян к отдыху в Крыму
Россиянина осудили на 16 лет за убийство егеря из охотничьего ружья
Стало известно число российских казаков на Украине
Лавров предупредил Запад о последствиях поставок вооружений на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.