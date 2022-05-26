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Обстреливаемое весь день российское село закроют

Белгородские власти закроют въезд в обстреливаемое село Журавлевка

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

На въезд в граничащее с Украиной село Журавлевка в Белгородской области, обстрел которого продолжался весь день, будет введен запрет. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

В четверг, 26 мая, Гладков сообщил, что обстрелы в приграничном селе не прекращаются. «Весь день продолжается обстрел Журавлевки», — писал он в Telegram.

По словам губернатора, сейчас на въезд в приграничный населенный пункт стоит блокпост. Гладков заявил, что необходимо обеспечить полный запрет на посещение Журавлевки из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские военные также обстреляли Журавлевку в среду, 25 мая. В результате один человек получил осколочное ранение. Неясно, почему россиянин оказался в селе, так как жителей вывезли из населенного пункта, подчеркивал тогда губернатор Гладков.

В Белгородской области до 9 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти продлили его в третий раз 25 мая. Подобный режим также продлен властями Курской и Брянской областей. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что высокий уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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