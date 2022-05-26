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МИД России рассказал о попытках США использовать «российскую угрозу» в Африке

Замглавы МИД России Грушко заявил, что США намерены сделать из НАТО глобального жандарма

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

США под предлогом «российской угрозы» в Африке намерены сделать из НАТО глобального жандарма. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

Дипломат прокомментировал высказывания министров обороны Испании и Великобритании, которые сочли угрозой безопасности стран альянса расширение влияния и активности России в Африке. «Такого рода заявления идут в русле усилий Вашингтона глобализировать НАТО, придать ей функции мирового жандарма далеко за пределами изначальной зоны ответственности Североатлантического альянса», — отметил он.

По словам Грушко, США хотят подключить военный блок к сдерживанию Китая. «Именно в этом состоит главное предназначение пестуемых США региональных проектов по укреплению безопасности на Индо-Тихоокеанском пространстве», — сказал дипломат.

Замглавы МИД напомнил, что последствия действий НАТО «еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии». Грушко подчеркнул, что в результате интервенций альянса «гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма».

Ранее замглавы МИД рассказал о реакции на возможное вступление Финляндии в НАТО. По его словам, в случае присоединения Россия не останется безучастной. Российские военные рассмотрят меры, которые потребуются для обеспечения интересов обороны.

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Виктория Кондратьева
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