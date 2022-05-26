Минобороны заявило об уничтожении двух советских беспилотников ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил об уничтожении двух БПЛА Ту-143 «Рейс» ВСУ

Российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), два из которых были произведены еще в Советском Союзе. Об этом журналистам заявил представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Минобороны, уничтоженные ПВО советские БПЛА — Ту-143 «Рейс». Конашенков уточнил, что беспилотники были сбиты в районах Херсонской и Харьковской областей, а также в Луганской народной республике.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и две ракеты «Точка У».

