В пригороде Нальчика завершат капитальный ремонт поликлиники

В Вольном Ауле, который расположен в пригороде Нальчика, продолжается ремонт поликлиники

В Вольном Ауле, который расположен в пригороде Нальчика, Кабардино-Балкария, продолжается капитальный ремонт государственной поликлиники. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, данное учреждение вошло в программу модернизации первичного звена здравоохранения в прошлом году. Известно, что строительные работы уже завершают на втором и на третьем этажах здания, где оштукатурили стены, а также заменили лифт, полы, системы отопления и освещения.

Согласно материалу, по плану на первом этаже, где вскоре также начнут ремонт, будут работать процедурные, кабинеты для проведения ЭКГ и оказания неотложной помощи. Кроме того, здесь смогут брать кровь на анализ. В то же время на втором и третьем этажах поликлиники разместят участковых и специалистов узкого профиля.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители завершили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.