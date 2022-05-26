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Генсек НАТО заявил о превращении конфликта на Украине в «войну на истощение»

Генсек НАТО Столтенберг назвал ситуацию на Украине затяжной войной на истощение
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг . Фото: John Macdougall / Globallookpress.com

Ситуация на Украине превращается в «затяжную войну на истощение», и никто не может предсказать, когда она закончится. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитату приводит ТАСС.

«Мы должны быть готовы к долгому путешествию. Эта война может длиться долго, и мы должны быть готовы... поэтому я призываю союзников оказать поддержку [Украине]», — подчеркнул он.

При этом ранее Столтенберг говорил, что Североатлантический альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине, поэтому не пошлет силы оборонного блока для участия в операциях украинских войск, чтобы избежать возможности войны с Россией. Более того, генсек НАТО уверен, что спецоперация идет не по плану российской стороны. В связи с этим Украина, по словам Столтенберга, «может выиграть эту войну».

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Виктория Кондратьева
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