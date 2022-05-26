Перечислены способы поддерживать белизну кроссовок все лето

Эксперт по чистке обуви Ангсуварн посоветовал распылять на белые кроссовки защитный спрей

Эксперт по чистке обуви Джейсон Ангсуварн дал советы, которые помогут поддерживать белизну кроссовок все лето. Соответствующие способы перечислили на сайте телеканала CNN.

По словам специалиста, чтобы очистить кожаную, парусиновую или сетчатую пару спортивной белой обуви, в первую очередь потребуются салфетки. «Чтобы продлить срок службы вашей обуви и не подвергать ее химчистке, просто регулярно очищайте ее салфетками», — поясняет он. Кроме того, чтобы надолго сохранить первоначальный цвет кроссовок, Ангсуварн призвал распылять защитный спрей по их поверхности перед выходом из дома.

Перед чисткой кожаных изделий рекомендуется снять шнурки и удалить грязь сухой щеткой с мягкой щетиной. Затем следует взбить пену на поверхности обуви при помощи той же щетки, специального средства и воды. После обработки материал тщательно промывается под проточной водой, а лишняя влага впитывается салфетками из микрофибры, поясняет Ангсуварн. В заключение он добавил, что добиться эффекта новой пары получится посредством заполнения трещин кремом в тон ботинок.

Ранее в мае австралийская блогерша Каролина Макколи также раскрыла свой быстрый и действенный способ очистить белую обувь. На примере собственных кед жительница города Перт показала лайфхак, который позволит вернуть белизну обуви с помощью щетки и зубной пасты. На размещенных кадрах видно, что она втирает пасту в кроссовки, в том числе на внутреннюю часть языка и шнурки. После этого автор видео убирает остатки средства влажной тканевой салфеткой и демонстрирует результат.