Захарова заявила о разработке ответных мер на санкции США

Представитель МИД РФ Захарова заявила о разработке комплекса ответных мер на санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва разрабатывает комплекс ответных мер на санкции США. Ее слова приводит ТАСС.

Российский дипломат отметила, что еще рано обсуждать детали новых мер в отношении США «без согласования со всеми заинтересованными сторонами».

«Не потому, что я хочу потянуть эту интригу, абсолютно, но потому что мы действительно согласовываем это со всеми, кто на своем участке отвечает за эти вопросы», — пояснила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о вероятности отключения в стране интернета. Он заявил, что Россия не останется без доступа к «всемирной паутине». «У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», — добавил он.