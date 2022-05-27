Отец лучшего бомбардира РПЛ рассказал о самой дорогой покупке сына

Отец Гамида Агаларова из «Уфы» заявил, что самой дорогой покупкой бомбардира стал телефон

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов назвал самую дорогую покупку сына. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отец лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) вспомнил, что его сын купил телефон и айпад. По его словам, Агаларов-младший не водит автомобиль, а предпочитает такси.

21-летний форвард отметился 19 забитыми мячами в сезоне РПЛ. Он обогнал ближайшего преследователя в бомбардирском споре на пять голов — в активе Дмитрия Полоза из «Ростова» 14 забитых мячей.

Агаларов — воспитанник махачкалинского «Анжи». До сезона-2021/2022 форвард не забивал в РПЛ, отметившись голами в Профессиональной футбольной лиге и Футбольной национальной лиге.

Агаларов привлекался к матчам за юношескую и молодежную сборные России. В сентябре 2021 года был впервые вызван в первую команду страны.