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Спорт

Отец лучшего бомбардира РПЛ рассказал о самой дорогой покупке сына

Отец Гамида Агаларова из «Уфы» заявил, что самой дорогой покупкой бомбардира стал телефон
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов. Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов назвал самую дорогую покупку сына. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Отец лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) вспомнил, что его сын купил телефон и айпад. По его словам, Агаларов-младший не водит автомобиль, а предпочитает такси.

21-летний форвард отметился 19 забитыми мячами в сезоне РПЛ. Он обогнал ближайшего преследователя в бомбардирском споре на пять голов — в активе Дмитрия Полоза из «Ростова» 14 забитых мячей.

Агаларов — воспитанник махачкалинского «Анжи». До сезона-2021/2022 форвард не забивал в РПЛ, отметившись голами в Профессиональной футбольной лиге и Футбольной национальной лиге.

Агаларов привлекался к матчам за юношескую и молодежную сборные России. В сентябре 2021 года был впервые вызван в первую команду страны.

Николай Костюков
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