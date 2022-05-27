Отец лучшего бомбардира РПЛ рассказал о самой дорогой покупке сына
Отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова Руслан Агаларов назвал самую дорогую покупку сына. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Отец лучшего бомбардира минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) вспомнил, что его сын купил телефон и айпад. По его словам, Агаларов-младший не водит автомобиль, а предпочитает такси.
21-летний форвард отметился 19 забитыми мячами в сезоне РПЛ. Он обогнал ближайшего преследователя в бомбардирском споре на пять голов — в активе Дмитрия Полоза из «Ростова» 14 забитых мячей.
Агаларов — воспитанник махачкалинского «Анжи». До сезона-2021/2022 форвард не забивал в РПЛ, отметившись голами в Профессиональной футбольной лиге и Футбольной национальной лиге.
Агаларов привлекался к матчам за юношескую и молодежную сборные России. В сентябре 2021 года был впервые вызван в первую команду страны.