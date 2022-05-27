Названа возможная цель нового альянса в Европе

Политолог Калачев назвал рост обороноспособности Украины целью альянса с Великобританией

Целью нового альянса против России, в который могут войти Украина, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция, станет повышение обороноспособности Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он добавил, что объединение может стать неформальным.

Британский премьер Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России, пишет итальянская газета Corriere Della Sera. По словам автора, британский политик заявил о необходимости создания «новой системы политических, экономических и военных альянсов». Она должна стать «альтернативой Евросоюзу (ЕС)» и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя, а также реакцией Германии на действия России.

Зачем нужен новый альянс

«На самом деле нет ничего странного в возможности альянсов стран, более радикально настроенных по отношению к России и считающих угрозу максимально реальной, — считает политолог. — Если Италия, Франция, Германия ищут способы решить проблемы не на поле боя, а за столом переговоров, то, например, у стран Балтии есть опыт не самых приятных взаимоотношений с Россией, потому они ищут другие пути».

Калачев также обратил внимание на то, что перечисленные страны в меньшей степени зависят от России экономически, кроме того, у многих из них не самые теплые отношения с Брюсселем: Польша, к примеру, часто становится объектом критики ЕС и претендует на большую роль, чем ей отводят и выступает с критикой евробюрократии.

Понятно и то, что Великобритания хочет играть большую роль, чем сейчас, а Джонсон хотел бы стать новым Черчиллем Константин Калачев политолог

«Также у этой страны есть большие финансовые возможности, а страны Балтии не отказались бы от материальной поддержки, в том числе, для укрепления собственной обороноспособности. Великобритания же ищет способ найти новое место в европейской политике и стать новым лидером», — сказал Калачев.

Он добавил, что сегодня Франция, Германия, Италия не принимают активного участия в конфликте на Украине, из-за чего британцы выражают свое разочарование в старой Европе. Это делает альянс стран, занимающих более радикальную позицию, еще более вероятным.

Задачи альянса

«Первоочередной целью станет максимальное повышение обороноспособности Украины, максимальная помощь стране, — уверен политолог. — Есть те, кто призывает Украину пойти на серьезные уступки, отказаться от собственных территорий в обмен на мир. Это логично вызывает большую тревогу у стран Балтии».

Так что целью предполагаемого альянса в конфликте станет максимальное усиление оборонных возможностей Украины и противостояние на истощение Константин Калачев политолог

Любопытным для многих оказалось присутствие Турции в перечне потенциальных стран-членов объединения. Несмотря на то что сегодня Россию и Турцию связывает экономическое партнерство, Калачев отмечает, что на деле интересы двух государств не совпадают.

«Мы конкурируем в Сирии, в Азербайджане. Не особенно заметно, конечно, чтоб Турция желала создавать какие-то альянсы, она довольно самодостаточна, но, конечно, все возможно. В любом случае, следует дождаться каких-то официальных заявлений, поскольку непосредственно из уст Джонсона еще ничего не прозвучало, а издание, опубликовавшее данную новость, является не самым надежным источником», — заключил политолог.

Британский премьер-министр и украинский президент встретились в Киеве 9 апреля. Джонсон сравнил ситуацию на Украине «с борьбой Великобритании во время Второй мировой войны» и повторил часть слов из знаменитой речи экс-премьера Уинстона Черчилля, произнесенной 18 июня 1940 года перед палатой общин. Он уточнил, что происходящее на Украине — «эпическая глава в национальной истории».