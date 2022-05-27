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Военные базы Украины в Запорожье передадут российской армии

В ГУ МВД Запорожской области заявили о передаче украинских военных объектов России

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Военные базы и другие военные объекты Украины в Запорожской области будут переданы российской армии, сообщил ТАСС заместитель начальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов.

По словам Селиванова, украинской стороне они будут «не нужны», так как эти территории станут российскими.

«Естественно, большое внимание российских войск будет направлено на то, чтобы украинский режим не смог нанести вред жителям освобожденных территорий. И для этого, конечно же, понадобятся базы и военные объекты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Киев готовится к сдаче города Запорожье. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что очередь города подойдет после того, как будет освобожден Донбасс.

25 мая Рогов заявлял, что после освобождения Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. Представитель ВГА подчеркнул, что регион «должен стать полноценным субъектом Российской Федерации», и указал на то, что местные жители являются «абсолютно русскими по ментальности».

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Варвара Кошечкина
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