Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер планирует 27 мая провести телефонные переговоры с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, звонок запланирован на 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австрийского главы.

«После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом РФ Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине», — заявил канцлер.

Ранее Нехаммер заявил, что вопрос о вступлении Вены в Североатлантический альянс не актуален, Австрия предпочтет остаться нейтральной страной и обладать внеблоковым статусом. По его мнению, Австрия находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые отказались от нейтрального статуса и решили вступить в НАТО.