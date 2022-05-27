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Канцлер Австрии проведет телефонные переговоры с Путиным

Канцлер Австрии Нехаммер планирует 27 мая провести телефонные переговоры с Путиным
Карл Нехаммер

Карл Нехаммер. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, звонок запланирован на 27 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австрийского главы.

«После разговоров с президентом Украины, премьером Украины, генсеком ООН и президентом Турции я проведу телефонную беседу с президентом РФ Путиным сегодня во второй половине дня. Это вклад Австрии в рамках ее активной политики нейтралитета. Только диалог может проложить путь к миру на Украине», — заявил канцлер.

Ранее Нехаммер заявил, что вопрос о вступлении Вены в Североатлантический альянс не актуален, Австрия предпочтет остаться нейтральной страной и обладать внеблоковым статусом. По его мнению, Австрия находится в ином положении, чем Швеция и Финляндия, которые отказались от нейтрального статуса и решили вступить в НАТО.

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Дмитрий Сотак
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