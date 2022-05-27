Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне

Глава «Молдовагаз» Чебан надеется, что «Газпром» в июне продолжит поставки газа в Молдавию

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала «Журнал-ТВ» выразил надежду, что «Газпром» продолжит поставки российского газа в Молдавию в июне. Его слова приводит ТАСС.

«В контракте с "Газпромом" прописано право, но не обязательство российского концерна прекращать поставки газа. Я надеюсь, что объемы на июнь со стороны "Газпрома" будут подтверждены», — подчеркнул Чебан.

Глава «Молдовагаз» добавил, что Кишиневу следует провести аудит долга перед российской компанией.

Ранее спикер парламента республики Игорь Гросу сообщил, что власти Молдавии купили резервный объем газа у «Молдовагаза» для оплаты долга «Газпрому». Он отметил, что теперь компания сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц, однако в настоящее время идет поиск альтернативных источников поставок.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. «Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о попытке украинских военных попасть в Россию под видом беженцев
В Германии оценили опасность ОДКБ фразой «больше, чем безобидный бумажный тигр»
Сразу три страны обратились к КНДР с призывом
Стратег спрогнозировал ответ России на «долговой шантаж» США
Молдавия выразила надежду на поставки российского газа в июне
Назван быстрый способ скрыть низ живота
Стало известно об успехах российского «Бастиона» на Украине
Нутрициолог дала советы по питанию для успешной сдачи экзаменов
Китай призвал США изменить политику в отношении Северной Кореи
Российский маркетплейс предупредил о риске дефолта по облигациям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.