Губернатор Хабаровского края Дегтярев заявил о шефстве региона над Дебальцево в ДНР

Хабаровский край возьмет шефство над Дебальцево в Донецкой народной республике. Об этом РБК заявил губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Мы будем помогать Дебальцево — замечательный населенный пункт ДНР», — сказал он. Дегтярев добавил, что власти Хабаровского края уже связались с главой города. «Все по плану, выезжаем, будем помогать», — заключил глава дальневосточного региона.

Ранее 27 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава администрации города Снежное Александр Скворцов подписали соглашение на основе принципов Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. В подписании соглашения также участвовал глава ДНР Денис Пушилин. В соответствии с документом Самарская область будет осуществлять «шефство» над городом Снежное, содействовать скорейшему восстановлению экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Ранее сообщалось, что Москва станет куратором Донецка и Луганска и займется их восстановлением. «Помощь будет комплексная», — рассказал собеседник РБК.