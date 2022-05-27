В Уфе отпраздновали 160-летие Дэрдменда

В Уфе состоялся литературно-музыкальный вечер «О, мой народ, как ты близок мне!»

В театре «Нур» в Уфе прошел литературно-музыкальный вечер «Аһ, туган каумем газиз!» («О, мой народ, как ты близок мне!») в честь 160-летия со дня рождения классика татарской поэзии, предпринимателя Закира Рамиева, известного под псевдонимом Дэрдменд. Об этом пишет «Башинформ».

В рамках мероприятия в фойе театра была организована выставка «Славные сыны Башкортостана: Дэрдменд и Башир Рамиев», на которой впервые были представлены уникальные экспонаты рода Рамиевых. В вечере поэзии приняли участие творческие коллективы Баймакского, Мелеузовского и Федоровского районов республики, студенты и учащиеся гимназий, а также известные артисты и правнуки Дэрдменда.

Отмечается, что в 2022 году мероприятия в честь общественного деятеля также пройдут в Москве, Казани, Оренбурге, Баймаке и других городах.

Закир Рамиев — известный золотопромышленник и меценат, член Государственной Думы России первого созыва. Он также занимался литературной деятельностью, подписывая стихи псевдонимом Дэрдменд, что в переводе с персидского означает сострадающий или опечаленный.