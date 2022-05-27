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США одобрили продажу 23 вертолетов Египту на 2,6 миллиарда долларов

Госдеп США одобрил продажу Египту 23 вертолетов CH-47F Chinook и оборудования на $2,6 млрд
CH-47F Chinook

CH-47F Chinook. Фото: Maciej Goclon/ Globallookpress.com

Соединенные Штаты одобрили продажу 23 военно-транспортных вертолетов Египту на сумму 2,6 миллиарда долларов. Об этом заявило агентство по оборонному сотрудничеству США, передает ТАСС.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов», — отмечается в сообщении.

Агентство по оборонному сотрудничеству, являющееся структурой Пентагона, уведомило о принятом решении конгресс США.

Ранее стало известно, что американские военные начали эксплуатацию тяжелого транспортного вертолета Sikorsky CH-53K King Stallion. Корпус морской пехоты (КМП) США принял на вооружение CH-53K, который является самым большим вертолетом с одним несущим винтом в арсенале Соединенных Штатов.

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Марина Совина
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