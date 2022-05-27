В России сочли экзотической мерой отказ США продлить лицензию на оплату госдолга

Министр Силуанов счел «экзотической мерой» отказ США продлить лицензию на оплату госдолга

Отказ Министерства финансов США продлевать лицензию для оплаты госдолга назвали экзотической мерой. Такое мнение выразил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1», передает ТАСС.

Он отметил, что лишение лицензии стало продолжением недружественных мер, принимаемых Западом против России. Силуанов также назвал решение Минфина странным, поскольку западные страны не дают своим же инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги. По его словам, ранее таких прецедентов не было.

Решение Минфина США о прекращении действия лицензии, которая позволяла России проводить выплаты в долларах, вступило в силу утром 25 мая. Платежи по купонам, назначенные на 27 мая, российское финансовое ведомство внесло заранее, в конце мая. Следующие платежи назначены на 23-24 июня. Если их провести не удастся, формальный дефолт Россию может ждать в конце июля — после истечения 30-дневного grace period.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия после решения Вашингтона намерена проводить платежи в рублях. Позднее Минфин России подтвердил эту информацию.