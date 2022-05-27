Участники Всероссийского экспертного форума обсудили давление Запада

В Москве 27 мая прошел Всероссийский экспертный форум

В Москве 27 мая прошел Всероссийский экспертный форум, на котором федеральные и региональные эксперты обсуждали текущую общественно-политическую повестку современной России. Всего в нем приняли участие более 200 экспертов со всей страны, среди которых — общественные деятели, политологи, юристы, правозащитники и аналитики. Форум организовали Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

27 мая участники форума поговорили о факторах информационного давления на Россию со стороны Запада, в частности, о том, как они будут влиять на предстоящий электоральный цикл, и как этому влиянию противостоять. Политолог Александр Асафов обратил внимание на тот факт, что мы имеем дело с информационной войной против России, которая была подготовлена и спланирована заранее, и в ней принимает участие огромное количество специалистов из разных стран. Политолог Павел Данилин привел примеры пропагандистских сообщений и объяснил, что тем самым они пытаются посеять сомнение и неуверенность в российском обществе, а также обратить внимание на внутренние проблемы в России.

«Я считаю, что форум получился очень содержательным именно в плане работы с членами общественных палат, которые здесь присутствовали, экспертами и специалистами, в том числе, по оценке происходящего в специальной военной операции. У нас было много рассказов, как это влияет на происходящее внутри России, у нас был серьезный диалог по поводу того, какая информационная война развязана против России, и что делать», — поделился своими впечатлениями после выступления Максим Григорьев, председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием и директор Фонда исследования проблем демократии.

Основная цель форума — обмен мнениями между федеральными аналитиками и региональными экспертами, которые будут мониторить чистоту выборов в своих регионах. Дело в том, что сегодня некоторые страны сознательно наводняют информационное пространство фейками и антироссийской пропагандой, и чтобы расставить верные правовые и этические акценты, нужны профессиональные эксперты, отметил Александр Брод, председатель Ассоциации НОМ и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы вооружаем их [экспертов] новыми методиками. Перед ними выступили ведущие федеральные и зарубежные эксперты, и потом в своих регионах они будут расширять эти экспертные сообщества, привлекать новых людей — в том числе, молодежь — активно выступать перед федеральными и региональными СМИ, комментировать события, участвовать в экспертизе законодательных инициатив. Они будут активными советниками для различных ветвей власти в регионах», — отметил Александр Брод.

«Когда мы задумывали этот форум, мы исходили из того, что в обществе сформировался огромный запрос на дискуссию — на то, что необходимо обсудить все те процессы, обстоятельства, в которых сегодня находится российское общество. Дискуссия велась по самым разнообразным темам. <…> Было много мнений, примеров, коллеги делились кейсами, и все это позволило увидеть, что люди очень внимательно и вдумчиво ищут ответы на вопросы, которое наше общество как раз задает. Я думаю, это очень полезный и чрезвычайно важный опыт», — подчеркнул Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.