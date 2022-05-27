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Палестина в ходе расследования доказала намерение Израиля убить журналистку

WSJ: расследование доказало намеренное убийство палестинской журналистки Израилем

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Генпрокурор Палестины Акрам аль-Хатиб обнародовал результаты расследования убийства журналистки телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, пишет The Wall Street Journal.

По словам генпрокурора, женщина была преднамеренно убита израильским военнослужащим, который выстрелил ей в голову во время попытки побега. Характеристики пули говорят о том, что она была выпущена из израильского снайперского оружия из мест, где располагались оккупационные силы.

Журналисты были в бронежилетах с надписью «пресса» и в касках, напомнил аль-Хатыб, когда попали под обстрел, который был открыт по ним без всякого предупреждения. Израильская армия имела четкое представление о местонахождении журналистов в Дженине, подчеркнул он.

Ранее израильская газета Haaretz сообщила, что журналистку мог застрелить боец элитного подразделения армии Израиля «Дувдеван». Отмечалось, что прибывшие в лагерь военные открыли огонь по вооруженному мужчине, позади которого находилась группа журналистов. Расследование, проведенное Армией обороны Израиля, показало, что было сделано шесть выстрелов.

Журналистка Абу Акле получила смертельное ранение в голову, освещая армейский рейд в лагерь беженцев в Дженине, во время которого начались вооруженные стычки между палестинцами и израильскими военными. Другой выстрел попал в продюсера Al Jazeera Али ас-Самуди, однако он остался жив.

Во время похорон журналистки израильские силовики с дубинками стали задерживать участников процессии. Пострадали в том числе и те, кто нес гроб. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность действиями израильских сил безопасности. Вашингтон осудил поведение полиции Израиля на похоронах Абу Акле.

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Варвара Кошечкина
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