Санду опровергла переговоры с НАТО по поставкам оружия в Молдавию

Президент Молдавии Санду заявила, что страна не ведет переговоры с НАТО о поставках оружия

Президент Молдавии Майя Санду опровергла переговоры с НАТО о поставках оружия в Молдавию, но отметила, что оборонный сектор страны нуждается в укреплении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Санду, конкретных дискуссий об этом представителями альянса с властями республики не ведут, но она видела в прессе подобные заявления.

При этом глава государства отметила, что страна нуждается в усилении системы обороны. «Молдова — нейтральная страна. В то же время у нас слабый сектор обороны, он должен быть консолидирован, укреплен», — заявила она.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО хотели бы вооружить Молдавию, чтобы та могла защититься в случае «возможного вторжения России». По ее словам, в настоящее время обсуждается возможность поставок оружия в страну.

О планах закупить западное вооружение также сообщал министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску. Он считает, что республике необходимо «адаптироваться к более угрожающей геополитической среде».