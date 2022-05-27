В Финляндии подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии специалисты HUS подтвердили первый случай заражения оспой обезьян

Врачи в Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов Университетской больницы Хельсинки, HUS.

«В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает. Мы сообщили о подозрении в среду», — заявили медики.

Ранее в Финляндии выявили первый случай с подозрением на заражение человека оспой обезьян. Отмечается, что инфекция, вызванная вирусом, принадлежащим к группе ортопокс, была обнаружена у взрослого мужчины. Он заразился во время путешествия в Европу. Отмечается, что самочувствие больного, который лечится дома, не вызывает опасений.

22 мая ВОЗ сообщила об увеличении числа случаев заражения людей оспой обезьян. На данный момент 92 случая подтверждены лабораторно, в отношении еще 28 проводится исследование. Оспа обезьян является эндемической в ряде стран Африки, среди которых Бенин, Габон, Кот-д'Ивуар, Конго и Сьерра-Леоне.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.