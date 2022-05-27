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В России показали работу станций «Небо-Т»

Минобороны России показало работу радиолокационных станций «Небо-Т» в ходе спецоперации

Для обнаружения воздушных целей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине российские военные используют радиолокационные станции (РЛС) «Небо-Т». Министерство обороны России показало работу станций в ходе СВО.

Расчеты РЛС несут круглосуточное боевое дежурство в ходе спецоперации. Отмечается, что комплекс отличается максимальной чувствительностью. Операторы станций фиксируют не только авиацию, ракеты и беспилотники, но и снаряды реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Система позволяет обнаруживать воздушные объекты в радиусе 300 километров. Координаты обнаруженных целей передают летчикам и расчетам средств противовоздушной обороны.

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«Помехи, которые круглосуточно в эфире создают установки противника, операторы радиолокационных станций научились нейтрализовывать быстро», — отметили в сообщении.

В феврале в пресс-службе Центрального военного округа доложили, что расчеты РЛС «Небо-Т» заступили на боевое дежурство. Для проверки систем использовали истребители-бомбардировщики Су-34.

В январе стало известно, что станции «Небо-Т» заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья.

Даниил Иринин
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